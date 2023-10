Medio Oriente: Fazzolari, allerta alta in Italia ma non abbiamo segnali di preoccupazione maggiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fin dal primo giorno il presidente Meloni e i ministri competenti si sono attivati, hanno avuto un incontro con la nostra intelligence, con il ministero dell'Interno, e sono state rafforzate tutte le misure di sicurezza sui posti sensibili. L'allerta è alta, ma al momento non abbiamo segnali di preoccupazione maggiore dei giorni passati". Lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, ospite di “Porta a porta”, in onda questa sera su Rai1, in merito a possibili allarmi sulla sicurezza nel nostro Paese dopo l'attacco terroristico di Hamas ad Israele. (Rin)