Medio Oriente: Blinken in partenza per Israele, incontrerà Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, incontrerà il primo ministro Benjamin Netanyahu durante la sua visita in Israele, dopo l’attacco sferrato nel fine settimana dal movimento palestinese islamista di Hamas. Parlando con i giornalisti prima della partenza, il capo della diplomazia statunitense ha ribadito il sostegno di Washington nei confronti di Israele e “contro il terrorismo: dai tempi dello Stato islamico non abbiamo mai visto un tale livello di brutalità”. Blinken ha anche espresso il suo cordoglio per i 22 cittadini Usa che sono morti a seguito dell’attacco, affermando che il numero “è probabilmente destinato a salire”. (Was)