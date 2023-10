© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Manifestazione nazionale della Confederazione sindacati penitenziari per l'escalation di aggressioni nelle carceri. Sede del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Largo Luigi Daga (10-12).- Conferenza stampa dei consiglieri regionali del Lazio Alessandra Zeppieri del Polo progressista e Adriano Zuccalà del Movimento 5 stelle per illustrare dati e proposte in merito al Piano rifiuti regionale e inceneritore di Santa Palomba. Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana 1301. (Ore 11).- Evento “Tour in Cantiere. Vieni a scoprire l’edilizia verde certificata", organizzato da Leva Srl, Città Verde e Green Building Council Italia. Saranno presenti l’assessore all’urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia, il responsabile Servizio per il sistema informativo nazionale ambientale, Michele Munafò, il coordinatore spazio attivo Colleferro di Lazio Innova, Francesca Calenne. Città Verde, via Margaret Mead, angolo via Placido Rizzotto Castello della Cecchignola. (Ore 16-18). (Rer)