Medio Oriente: ministro Esteri Egitto, "Israele responsabile del destino della Striscia di Gaza"

- L'Egitto ritiene Israele pienamente responsabile del destino della Striscia di Gaza e della sua politica di "punizioni collettive indiscriminate in flagrante violazione del diritto internazionale e del diritto umanitario internazionale": lo ha detto il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry durante la sessione straordinaria del Consiglio della Lega Araba a livello ministeriale riguardo alla Palestina. "Chiediamo a Israele di rispettare le sue responsabilità legali in conformità con le Convenzioni di Ginevra come stato occupante", ha detto Shoukry. "Invitiamo anche ad adottare tutte le misure che garantiscano l'accesso umanitario e la protezione dei civili palestinesi indifesi prima che la crisi raggiunga una catastrofe umanitaria".(Cae)