Tunisia: esperto economico, l'inflazione continuerà anche nel 2024

- La Tunisia affronterà nel 2024 “gli stessi problemi del 2023” per quanto riguarda il carovita e l’inflazione. Lo ha detto l'esperto economico, Bassem Ennaiefer, parlando all’emittente radiofonica “Mosaique Fm”. Il Paese nordafricano continuerà a riscontrare problematiche “nel settore agricolo, a causa dei cambiamenti climatici, come la riduzione delle precipitazioni, l'aumento delle temperature e la scarsità di acqua”. Questa situazione potrebbe portare a un calo della produzione agroalimentare, il che si tradurrebbe in prezzi più alti e, di conseguenza, un possibile ulteriore aumento dell'inflazione. Ennaiefer ha inoltre indicato che, nel caso in cui il tasso di inflazione continuasse a salire nel 2024, la Banca centrale non sarà in grado di ridurre il tasso di interesse principale. Va notato che l'inflazione in Tunisia ha raggiunto il 10,4 per cento nel febbraio 2023, il tasso più alto da oltre tre decenni, a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari.(Tut)