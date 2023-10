Nato: Stoltenberg, ancora presto per capire cause danni gasdotto Balticconnector

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini sul danneggiamento del gasdotto Balticconnector fra Finlandia e Estonia andranno avanti, ma ancora è presto per capire quali sono le cause del presunto sabotaggio. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa al termine della prima giornata della riunione dei ministri della Difesa dell’Alleanza atlantica a Bruxelles. "Ieri ho parlato con il presidente finlandese, Sauli Niinisto, e con la premier estone, Kaja Kallas. Mi hanno aggiornato sulle indagini in Finlandia e in Estonia. Hanno condiviso con la Nato ciò che hanno scoperto e ho detto loro che siamo pronti ad aiutarli con le indagini. Li ho anche aggiornati su ciò che la Nato sta facendo in generale per proteggere le nostre infrastrutture critiche", ha detto Stoltenberg. "È troppo presto per stabilire con esattezza cosa abbia causato il danneggiamento delle condutture e dei cavi. Ci sono indagini in corso e finché non saranno concluse, è troppo presto per dirlo", ha dichiarato il segretario generale della Nato. (Beb)