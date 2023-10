Milano: solidarietà della comunità ebraica, questo è un pogrom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse centinaia di persone si sono riunite in piazza Castello a Milano per supportare Israele, dove la parola terribile che è risuonata dal palco, ma non solo, è stata "pogrom": le persecuzioni antiebraiche della Russia zarista. Tra tante persone con la bandiera con la stella di David e i cartelli "Italia supporta Israele - stai dalla parte giusta", anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l'ex parlamentare del Partito democratico Emanuele Fiano, il presidente della comunità ebraica Walker Meghnagi, il rabbino capo di Milano, Alfonso Arbib e il presidente della Fondazione Memoriale della Shoah Roberto Jarach. "Non si tratta di guerra - ha spiegato Meghnagi - questi sono barbari assassini non pensano al popolo palestinese, pensano a loro". "Oggi ho saputo che hanno trovato il corpo di mia nipote in un villaggio", ha proseguito, spiegando che sono ormai 1300 i morti e 2800 i feriti "anche se non sono cifre ufficiali". Questo, ha sottolineato, è "come un pogrom in Russia, come 80 anni fa quando andavano a prendere gli ebrei casa per casa". Durante la manifestazione è stato scandito "Am Israel chai", il popolo ebraico vive. "Io accuso l'Occidente - ha proseguito Meghnagi - come alcuni televisioni e alcuni giornali dove si sente dire: "Esprimo solidarietà a Israele ma....". Non va bene ma, questi sono omicidi, non c'entra il popolo palestinese, due popoli e due stati, questi sono barbari terroristi e come barbari terroristi devono essere condannati dal mondo intero. Questa non è politica, ci difendiamo da chi vuole solo cancellarci". "Sono qui per esprimervi la mia solidarietà e la mia indignazione - ha detto il presidente Fontana - per quello che è successo in questi giorni, senza 'se', senza 'ma', noi dobbiamo essere accanto al popolo di Israele. Non ci sono altre parole, io pretendo che non si sentano più questi se è questi ma che si sentono ancora in certe trasmissioni e su certi giornali". "Dobbiamo toglierci dalla testa che quello che abbiamo assistito questo ciabatte è un atto di guerra", ha detto il rabbino capo di Milano, Alfonso Arbib, " quello a cui abbiamo assistito un po' con, i pogrom erano questo la caccia di donne bambini e chiunque ovunque si trovassero. Il pogrom è una vecchia storia, di un odio millenario. Siamo tutti angosciati, ma dobbiamo ricordare che il popolo ebraico ha una grande forza e lo sta dimostrando in questo momento". Al concludere la manifestazione è stato il coro dei partecipanti che ha intonato l'inno italiano, poi ha cantato "Hatikvah", l'inno nazionale israeliano. (Rem)