Venezuela: da novità sulle primarie a possibile ripresa dialogo, deboli segnali di uscita dalla crisi

- Uno spiraglio potrebbe aprirsi nella crisi politica in Venezuela. Alla commissione Onu sui diritti umani, il ministro degli Esteri Yvan Gil ha detto che i condannati in via amministrativa non perdono i "loro diritti politici" e possono prendere parte alle elezioni. Parole che potrebbero avere ricadute positive sulle prossime presidenziali: esponenti del governo di Nicolas Maduro avevano sin qui ripetuto a lungo che diversi potenziali candidati non avrebbero potuto presentarsi alle elezioni proprio per sentenze comminate dalla magistratura contabile. È il caso, su tutti, della leader di Vente Venezuela, Maria Corina Machado, oggi la favorita dei sondaggi elaborati in vista delle primarie che le opposizioni hanno organizzato per il 22 ottobre. Dichiarazioni che seguono le notizie di una possibile prossima ripresa dei colloqui tra governo e opposizioni, e dopo alcuni mesi di contatti tra Caracas e il governo Usa. (segue) (Vec)