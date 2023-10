Venezuela: da novità sulle primarie a possibile ripresa dialogo, deboli segnali di uscita dalla crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatto che i possibili vincitori delle primarie - Machado e il due volte candidato alla presidenza, Henrique Capriles Radonski, sfilatosi a inizio settimana -, fossero privati del diritto all'elettorato passivo aveva aperto un dibattito nel fronte antigovernativo, tra chi intendeva difendere comunque l'esito del voto, andando allo scontro con Caracas, e chi immaginava una "linea di successione" che avrebbe fatto cadere la candidatura sul primo nome utile. Situazione che potrebbe essersi sbloccata. Nelle riunione tenuta oggi a Ginevra, Gil ha segnalato che "in Venezuela i diritti politici non si perdono mai. Tutti hanno diritto ad essere eletti e votare. Ci sono casi di inabilitazione dalle cariche pubbliche legati a casi di corruzione. Ma anche così possono partecipare ad elezioni", ha detto. "La magistratura contabile non ha il potere di limitare il godimento dei diritti civili e politici", ha detto il ministro ricordando che tale prerogativa, in Venezuela, la può esercitare solo "un tribunale" ordinario. (segue) (Vec)