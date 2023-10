Venezuela: da novità sulle primarie a possibile ripresa dialogo, deboli segnali di uscita dalla crisi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di martedì il presidente della Colombia, Gustavo Petro, aveva annunciato l'imminente ripresa dei colloqui tra governo e opposizioni, fermi da quasi un anno. “Accolgo con favore la ripresa dei negoziati tra il governo venezuelano e l’opposizione. La rimozione delle sanzioni al Venezuela è essenziale per la prosperità del suo popolo e la riduzione del flusso di migranti verso gli Stati Uniti”, ha scritto Petro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. La notizia di un ritorno al tavolo negoziale rimbalzava da ore sui media internazionali, interpretata come conseguenza del dialogo che portano avanti da mesi gli Usa, interessati a trovare soluzioni al problema dei migranti e a sterilizzare il peso di un alleato di Russia e Cina nella regione, e il Venezuela, desideroso di vedersi alleviate le sanzioni economiche. (segue) (Vec)