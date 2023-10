Venezuela: da novità sulle primarie a possibile ripresa dialogo, deboli segnali di uscita dalla crisi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a permettere alla Chevron una parziale ripresa delle operazioni petrolifere, i colloqui a detta del politologo Pietro Trepiccione, vice direttore del Centro studi sociali Gumilla, avrebbero trattato anche questioni politiche: "pur se non confermato ufficialmente, sembra esserci anche la richiesta a Caracas di rispettare lo svolgimento delle primarie". In questo quadro, potrebbero rientrare anche gli accordi presi per riportare in patria una importante quota di migranti oggi negli Usa, con voli messi a disposizione da Caracas, e l'annuncio di una giornata speciale di iscrizione e aggiornamento dell'anagrafe elettorale, misura da tempo sollecitata dalle opposizioni per limitare future possibili alterazioni del voto. (Vec)