Camera: Sangiuliano su discipline Stem, tecnologie fondamentali per beni culturali

- La valorizzazione dei beni culturali è un compito fondamentale e richiede un approccio interdisciplinare che integri le conoscenze delle materie umanistiche e scientifiche. Bene la scelta dell’onorevole Marta Schifone che ha proposto l’istituzione della Settimana delle discipline Stem. “Le scienze, insieme alla tecnologia, all’ingegneria e alla matematica hanno un ruolo importante perché possono fornire strumenti e tecniche innovative per la conoscenza, conservazione e la fruizione dei nostri immensi giacimenti culturali”. Lo ha affermato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, dopo l'approvazione alla Camera della proposta di legge istitutiva della Settimana delle discipline Stem. Il testo ora passa al Senato per il via libera definitivo. “Rendere il patrimonio culturale più accessibile al pubblico è uno degli impegni principali presi sin dai primi giorni dell’insediamento dell’attuale Governo - ha aggiunto il ministro - anche perché le tecnologie digitali possono essere utilizzate per creare percorsi di visita interattivi e coinvolgenti, accessibili soprattutto a persone con disabilità. Inoltre le tecnologie 3D, la realtà virtuale e la realtà aumentata possono essere utilizzate per creare ricostruzioni virtuali di opere d'arte, siti archeologici e paesaggi storici da utilizzare per scopi didattici, di ricerca e di valorizzazione turistica”. (Rin)