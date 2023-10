Veneto: Zaia, congratulazioni a Protezione civile nazionale per medaglia d'oro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luca Zaia, presidente della regione Veneto, si è congratulato con "il Dipartimento nazionale della Protezione civile che, nella persona del capo dipartimento Fabrizio Curcio, questa mattina ha ricevuto La medaglia d'oro al valor civile dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È un segnale importante per un dipartimento di fondamentale importanza nella nostra vita civile, non solo in occasione della pandemia ma di tante occasioni in cui l'intervento degli uomini e delle donne della Protezione civile risulta essenziale per i territori colpiti dalle avversità". "Colgo l'occasione per ringraziare Fabrizio Curcio e con lui l'intero dipartimento della Protezione civile nazionale per la massima e sempre efficace collaborazione avuta in tutti questi anni. Non si tratta solo dell'attività svolta nel periodo dell'emergenza da Covid 19, ma dei numerosi eventi che ci hanno visti collaborare. Solo per citare le principali e più recenti calamità, si va dalla tempesta Vaia all'acqua granda Venezia, dalle frane in montagna alle tante ondate di maltempo che hanno colpito il nostro territorio regionale. Occasioni in cui abbiamo lavorato con la massima efficacia a beneficio delle popolazioni colpite dai vari eventi che si sono succeduti in particolar modo in Veneto", ha poi concluso. (Rev)