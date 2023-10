Torino: gli appuntamenti di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PiemonteRimini, TTG, l’assessore Poggio partecipa ai seguenti panel:- ore 10,30 presentazione di "Connect"- ore 11,30 CPD Turismabile- ore 12,30 Turismo Torino- ore 14,00 progetto "VIAE" di Alexala- ore 15 Ente Turismo Langhe Monferrato RoeroOre 10, Chivasso (TO), Palalancia, l’assessore Chiorino inaugura la prima delle cinque tappe di IOLAVOROOre 10, Torino, Grattacielo Piemonte, piazza Piemonte 1, il presidente Cirio e l’assessore Icardi partecipano alla Cabina di regia sul Parco della Salute e della Scienza di Torino, segue alle ore 11 un punto stampaOre 13, Manta (CN), Fondazione Agrion, via Falicetto 24, il presidente Cirio partecipa al convegno "La gestione del rischio come strumento di lavoro - In campo per la difesa: strategie di prevenzione per proteggere il tuo raccolto e il tuo reddito”; alle ore 15.40 l'assessore Protopapa partecipa alla tavola rotonda "Una filiera per il risk management" (segue) (Rpi)