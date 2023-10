Medio Oriente: colloqui telefonici di Tajani con omologhi di Marocco e Algeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della sua missione al Cairo, svoltasi oggi, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha proseguito i contatti con ministri degli Esteri dell’area del Mediterraneo per discutere della situazione in Israele, confrontandosi con gli omologhi di Marocco e Algeria, rispettivamente Nasser Bourita e Ahmed Attaf. Lo riferisce in una nota la Farnesina, spiegando che Tajani ha ribadito che “l’Italia condanna con la massima fermezza la feroce aggressione di Hamas e sostiene il diritto di Israele di difendersi dall’aggressione terroristica”, aggiungendo che “siamo impegnati con un’iniziativa diplomatica a tutto campo per evitare un’escalation del conflitto a livello regionale”. Il ministro degli Esteri ha quindi invitato i propri interlocutori a “lavorare insieme perché la Comunità internazionale possa agire compatta a favore della pace” e a impegnarsi per una liberazione degli ostaggi civili nelle mani dei terroristi, anche attraverso la creazione di corridoi umanitari. (Res)