Camera: Rizzetto (Fd’I) su discipline Stem, importante approvazione unanime in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione unanime in Aula della proposta di legge, a prima firma della collega Marta Schifone, per l'istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (Stem) “è un importante risultato”. Lo afferma in una nota il presidente della commissione Lavoro della Camera dei deputati, Walter Rizzetto, di Fratelli d’Italia. “Le materie Stem sono discipline fondamentali per la crescita del nostro Paese. Ringrazio la collega Schifone per l'impegno in questo progetto che vedrà la crescita e la valorizzazione delle materie Stem, funzionali all'ingresso nel mercato del lavoro, in particolare per donne e giovani", aggiunge. (Rin)