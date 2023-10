Svezia: Stoltenberg, mi aspetto ratifica ingresso a breve da parte della Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha detto di aspettarsi che a breve il Parlamento turco procederà con la ratifica di adesione della Svezia. "Per quanto riguarda l'adesione della Svezia, sono regolarmente in contatto con le autorità turche. Ho incontrato il presidente turco Erdogan di recente a New York, ho parlato con il ministro degli Esteri turco qualche giorno fa. Il mio messaggio è che a Vilnius abbiamo raggiunto un accordo in cui la Turchia ha detto chiaramente di essere pronta a ratificare, che i documenti di ratifica saranno trasmessi al Parlamento e che il presidente Erdogan lavorerà con la Grande assemblea nazionale per garantire la ratifica", ha detto il segretario generale della Nato nel corso della conferenza stampa al termine della riunione dei ministri della Difesa dell'Alleanza atlantica di Bruxelles. "Questo dovrebbe avvenire il prima possibile, ovvero quando l'Assemblea si riunirà di nuovo. Ora che il Parlamento si è riunito da pochi giorni, mi aspetto che questo avvenga", ha concluso Stoltenberg. (Beb)