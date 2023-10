Germania: Kissinger, politica per immigrazione “grave errore”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha commesso “un grave errore” con la sua politica in materia di immigrazione. È quanto affermato da Henry Kissinger, già consigliere per la Sicurezza nazionale e segretario di Stato degli Usa, nel corso di un’intervista che ha rilasciato al quotidiano “Die Welt”. Kissinger ha descritto come “dolorose” le immagini degli immigrati arabi che, nelle strade di Berlino, hanno festeggiato per l’attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele. Secondo l’ex segretario per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, le cause devono essere individuate anche nella politica della Germania per l’immigrazione. In particolare, Kissinger ha evidenziato che “è stato un grave errore far entrare così tante persone di culture, religioni, convinzioni completamente diverse perché si creano gruppi di interesse nei Paesi”. (Geb)