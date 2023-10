Medio Oriente: ministro Energia, stop a forniture acqua, elettricità e carburante a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele non fornirà più acqua, elettricità e carburante alla Striscia di Gaza fino a quando "la minaccia di Hamas (...) non sarà rimossa". Lo ha confermato il ministro delle Infrastrutture e dell'Energia, Israel Katz, su X (ex Twitter). "Per anni abbiamo fornito a Gaza elettricità, acqua e carburante. Invece di ringraziarci, hanno mandato migliaia di mostri a massacrare, uccidere, stuprare e rapire bambini, donne e anziani", si legge su X. (Res)