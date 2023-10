Migranti: Fratoianni, cadono accuse contro Mimmo Lucano, solidarietà non può essere reato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi non avevamo dubbi: la solidarietà non può essere un reato. “Ora anche un tribunale lo conferma facendo crollare il castello delle accuse contro Mimmo Lucano”. Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, commentando la condanna, con pena sospesa, a un anno e sei mesi di reclusione da parte dei giudici della Corte d'appello di Reggio Calabria, contro la richiesta della Procura generale di dieci anni e cinque mesi. Viene così stravolta la sentenza di primo grado del Tribunale di Locri che gli aveva inflitto 13 anni e 2 mesi di carcere per associazione per delinquere, truffa, peculato, falso e abuso d'ufficio. “Ne siamo davvero felici. Un abbraccio a Mimmo - conclude il leader di Sinistra italiana - per tutto quello che ha dovuto passare”. (Rin)