Caivano: consiglieri Pd Campania contro Valditara, qui tante iniziative attive grazie a Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri regionali del gruppo Pd della Campania all’attacco del ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara dopo la visita a sei istituti scolastici di Caivano e la firma del protocollo che impegna il ministero a tradurre in realtà progetti e richieste arrivate dalle sei scuole. “Ringraziamo il ministro Valditara per l’interesse dimostrato per Caivano dopo i recenti fatti di cronaca, ma segnaliamo al ministro e al Governo che l’attenzione della Regione sul Parco verde e sul territorio è sempre stata alta. Mentre il ministro sventolava il protocollo d’intesa siglato con le scuole, forse non era a conoscenza delle tantissime iniziative che sono già attive sul territorio”, hanno dichiarato in una nota i consiglieri regionali del gruppo Pd della Campania. "Non è un caso che, proprio oggi, si sia svolta un’iniziativa che prevedeva la consegna di diplomi agli studenti di Caivano che hanno partecipato al progetto ‘Esserci in quartiere’, finanziato dalla Città metropolitana - hanno aggiunto i consiglieri - Grazie a ‘Scuola viva’, voluta dalla Regione, gli istituti sono già aperti anche al pomeriggio. Accanto a queste iniziative ci sono poi i progetti Itia, finanziati sempre dalla Regione e messi in atto dagli ambiti sociali. Sono azioni messe in campo nei mesi e negli anni scorsi, non sull’onda dei casi di cronaca”. "In questi mesi e anni – hanno ricordato i consiglieri regionali del Pd – si è proceduto anche ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli edifici scolastici. A tal proposito, d’intesa con il presidente De Luca, ci stiamo attivando affinché non si chiuda nessuna scuola all’interno del Parco verde, contrariamente a quanto si era vociferato. Il plesso scolastico, composto da quattro lotti, resterà aperto e verrà ristrutturato. Allo stesso tempo, una parte di questo plesso, anch’essa ristrutturata, sarà destinata alla realizzazione di un ospedale di comunità, che potrebbe ospitare anche consultori e centri vaccinali”. “I ragazzi - hanno concluso - avranno una scuola nuova e più sicura, mentre i cittadini del Parco verde potranno usufruire di un presidio sanitario". (Ren)