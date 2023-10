© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono felice per Mimmo Lucano, la sua umanità ha rappresentato e rappresenta un faro per il nostro Paese". Lo afferma in una nota la consigliera del Partito democratico del Lazio, Sara Battisti. "In tutto questo tempo non ha mai potuto operare con la sua generosità - sottolinea -. La giustizia, come sempre accade, ha fatto il suo corso. Personalmente non ho avuto dubbi sull'onestà di Lucano". (Com)