Italia-Usa: Sangiuliano a New York, restituite 19 opere d’arte trafugate illegalmente

- Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha avuto una serie di impegni istituzionali a New York, dopo avere partecipato alle celebrazioni del Columbus Day. Il ministro, riferisce una nota, ha partecipato ad una cerimonia organizzata al consolato d’Italia per la restituzione di 19 opere d’arte classica, trafugate illegalmente dall’Italia e adesso restituite al patrimonio dello Stato. All’evento ha partecipato anche il procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg. “Il patrimonio culturale è l’anima della nazione: ringrazio le autorità statunitensi per la loro eccellente collaborazione nella lotta al traffico illecito di beni culturali”, ha detto il ministro. (segue) (Was)