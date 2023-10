Italia-Usa: Sangiuliano a New York, restituite 19 opere d’arte trafugate illegalmente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sangiuliano ha anche ricordato che sono oltre 400 le opere d’arte rimpatriate dagli Stati Uniti dal suo insediamento. Il ministro ha poi fatto visita ai quartier generali delle Nazioni Unite, dove ha incontrato l’assistente del segretario generale per gli affari economici e sociali, Maria Francesca Spatolisano, insieme all’ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante permanente d’Italia presso l’Onu. Durante il colloquio, il ministro ha evidenziato l’impegno dell’Italia affinché la cultura sia riconosciuta dall’Onu come un bene pubblico essenziale e un motore di sviluppo sostenibile, in particolare per gli Stati in via di sviluppo. In proposito, il Sangiuliano ha illustrato i piani per rafforzare la collaborazione in campo culturale con gli Stati africani, anche in vista del prossimo vertice Italia-Africa, convocato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (segue) (Was)