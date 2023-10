Italia-Usa: Sangiuliano a New York, restituite 19 opere d’arte trafugate illegalmente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il direttore del Moma (Museum of Modern Art), Glenn Lowry, il ministro ha passato in rassegna le collaborazioni in corso tra il museo newyorkese e le istituzioni culturali italiane. Ha, inoltre, illustrato i diversi programmi di valorizzazione dell’arte e della creatività italiane contemporanee lanciati dal ministero della Cultura, come il progetto della “Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea”. Infine, Sangiuliano si è recato, insieme al console Fabrizio Di Michele, in visita alla sede della ‘Italian Accademy” della Columbia University, per visionare il centro di ricerca sulla cultura e la scienza, frutto di un accordo tra lo Stato italiano e l’ateneo statunitense. Accolto dalla direttrice esecutiva, Barbara Faedda, il ministro ha visitato l’istituzione erede della “Casa italiana”, fondata nel 1927 grazie all’impegno della comunità italo-americana e diretta per undici anni da Giuseppe Prezzolini. Si è, così, intrattenuto per un incontro con gli studiosi ospiti dell’accademia nell’ambito del programma di borse di ricerca. (Was)