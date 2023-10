Medio Oriente: ancora alta la tensione, mentre Gaza rimane completamente al buio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tensione in Medio Oriente è ancora alta, soprattutto al confine tra Israele e la Striscia di Gaza, e tra Israele e il Libano, dove le rispettive forze sul campo si stanno scontrando a lanci di razzi e droni. Dall'attacco a sorpresa - denominato “Alluvione Al Aqsa” - lanciato sabato 7 ottobre dal gruppo palestinese Hamas, organizzazione islamista di estrema destra, riconosciuta come terroristica dall'Unione europea, la situazione nella regione è alquanto precaria. Rimane anche lo stallo sull’avvio di possibili negoziati per il rilascio da parte di Hamas di circa 150 ostaggi che si trovano a Gaza. Secondo l'ultimo bilancio provvisorio, il peggiore nei 75 anni di storia di Israele, almeno 1.200 israeliani sono stati uccisi e più di 3.000 feriti nell’attacco di Hamas. Nei Territori palestinesi, invece, 1.127 persone sono morte e circa 5.489 sono rimaste ferite nel corso dell'operazione "Spade di ferro", lanciata da Israele in risposta all'attacco di Hamas, secondo quanto riferito dal ministero della Salute palestinese. (segue) (Res)