Medio Oriente: ancora alta la tensione, mentre Gaza rimane completamente al buio (3)

- Il sud di Israele è stato colpito da diversi razzi sia provenienti dalla Striscia di Gaza che dal Libano. Le Brigate Al Quds, braccio armato del gruppo palestinese militante della Jihad islamica, hanno lanciato una raffica di razzi verso le città israeliane di Tel Aviv, Ashdod e Ashkelon. Successivamente, si è verificato anche il lancio di una raffica di razzi su Tel Aviv da parte delle Brigate Qassam, braccio armato del movimento islamista palestinese Hamas, motivato come una "risposta all'attacco ai civili presi di mira da Israele". La missione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) ha rilevato intorno alle 17:30 ora locale (le 16:30 in Italia) un lancio di razzi dal sud di Tiro, situata nel Libano meridionale. “L’Unifil continua a mantenere i contatti con le autorità su entrambi i lati della linea blu (che separa Israele e Libano) per calmare questa situazione potenzialmente pericolosa e invita tutte le parti a dar prova di moderazione”, ha affermato il portavoce di Unifil, Andrea Tenenti. (Res)