- Dobbiamo interrogarci su come sono arrivati i finanziamenti ad Hamas: “penso che la vera riflessione per interrompere questa spirale di violenza è fermare chi finanzia Hamas, che è il vero nemico della causa palestinese”. Lo ha dichiarato il co-portavoce di Europa verde e parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli, ospite a “Cinque minuti”, in onda questa sera su Rai 1. (Rin)