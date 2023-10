Milano: Sala, indagine sulla Beic non rallenterà i lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indagine sulla Beic "non rallenterà i lavori, dal nostro punto di vista, i miei mi dicono che si andrà avanti". Lo ha detto il sindaco Beppe Sala, sindaco di Milano a margine della commissione consiliare a Palazzo Marino, a chi gli ha chiesto se l'indagine che vede accusato l'architetto Stefano Boeri per turbativa d'asta sulla Biblioteca Europea di Informazione e Cultura che dovrebbe sorgere nell'area di Porta Vittoria, potrebbe influenzare le tempistiche dei lavori. In un caso del genere "il rischio ce l'ha chi ha scelto il vincitore di una gara", continua. I lavori "non so quando devono partire ma credo abbastanza a breve, la deadline al 2025", ha concluso. (Rem)