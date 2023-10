San Siro: Sala, 120 giorni alle squadre per darci risposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intendiamo "convocare le squadre e dare 120 giorni per avere contezza di ciò che vogliono fare". È quello che ha detto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a margine della Commissione consiliare quadrigiunta Rigenerazione urbana, mobilità-ambiente-verde e animali, sport-turismo-politiche giovanili-politiche per il benessere e Olimpiadi-Paralimpiadi Milano Cortina 2026, relativamente al progetto unitario di Inter e Milan sul Meazza. Quello che ho chiesto è "di stare uniti nel tentativo di discutere con le squadre alla presenza delle squadre per sentire cosa ne pensano della ristrutturazione, un dialogo tra di noi non va bene", ha concluso. (Rem)