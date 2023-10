Napoli: venerdì convegno di Confindustria su Pnrr e infrastrutture per rilancio Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pnrr e Infrastrutture per il rilancio del Mezzogiorno: se ne parlerà venerdì 13 ottobre dalle ore 9.30 al Grand Hotel Quisisana di Capri nel workshop di apertura del 38° convegno dei Giovani imprenditori. L'evento di aprirà con i saluti del presidente dei Giovani imprenditori sud Domenico Lorusso e gli interventi di apertura del presidente dell'Anac (autorità nazionale anticorruzione) Giuseppe Busia e del presidente di Argenta soa Giovanni Pelazzi che presenterà il report del centro studi della società sulla filiera delle costruzioni nei primi nove mesi del 2023. Seguirà una tavola rotonda, moderata dal segretario generale del think tank Competere.eu Roberto Race, a cui prenderanno parte Giusy Lovecchio per la direzione generale per lo Sviluppo economico Regione Basilicata, il dirigente della Sezione competitività del dipartimento Sviluppo economico Regione Puglia Giuseppe Pastore, l'amministratore unico di Sviluppo Basilicata Gabriella Megale, l'amministratore delegato del gruppo Gabetti Roberto Busso e il docente di Ingegneria dell'università degli studi di Napoli Parthenope e fondatore di Protom spa Fabio De Felice. (segue) (Ren)