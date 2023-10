Napoli: venerdì convegno di Confindustria su Pnrr e infrastrutture per rilancio Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Pnrr - ha spiegato il presidente del Comitato interregionale del Mezzogiorno dei Giovani imprenditori di Confindustria Domenico Lorusso - è la grande opportunità e la grande sfida che oggi devono saper cogliere le classi dirigenti del Paese. Una delle priorità è il rilancio del Mezzogiorno che deve essere dotato delle infrastrutture necessarie per far competere gli ecosistemi imprenditoriali con i competitor globali. Nel workshop affronteremo luci ed ombre di questo percorso". "Con il secondo rapporto annuale realizzato dagli analisti del centro studi - dichiara il presidente di Argenta soa Giovanni Pelazzi - analizziamo le dinamiche del settore delle costruzioni nei primi 9 nove mesi del 2023 e accendiamo i riflettori su una filiera strategica per l'Italia. Il settore edilizio si conferma ancora oggi come uno dei maggiori contributori all'incremento del PIL italiano, un dato che assume una rilevanza cruciale nell'ambito delle strategie indirizzate alla crescita del Paese, legate alla tenuta e alla crescita occupazionale". (Ren)