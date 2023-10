Expo 2030: Roberto Bolle e altri per sostenere la candidatura di Roma a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Oggi presso il Palais Brongniart di Parigi si è tenuto il forum scientifico "People and territories" dedicato al tema centrale della candidatura di Roma per Expo 2030. L'evento è l'ultima tappa obbligatoria per tutte le città candidate (Roma, Riad e Busan) prima dell'Assemblea finale e del successivo voto previsto per il 28 novembre. La giornata è stata aperta da un video del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In sala erano presenti i delegati del Bureau international des expositions (Bie), il segretario del Bie, Dimitri Kerkentzes, il presidente del Comitato Expo 2030 Roma, Giampiero Massolo, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e gli Special Ambassador del Comitato. Tramite un video messaggio è giunto il saluto del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Al forum hanno preso parte alcuni relatori di fama internazionale: Licypriya Kangujam, una dodicenne indiana, tra le più influenti attiviste climatiche nel mondo; Eric Pulier, noto filantropo e imprenditore tecnologico; Matteo Gatto, Direttore del Bid File Dossier. Inoltre, protagonisti della serata sono stati Massimo Vallati e Denis Moris, rappresentanti dell'esperienza Calcio Sociale del Corviale di Roma. (segue) (Com)