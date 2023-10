Nadef: Frassini, Lega e governo a sostegno della famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le politiche a sostegno della famiglia sono una priorità della Lega e di questo governo. L'Istat ci ha regalato una fotografia, tutt'altro che confortante, del 2022: sono nati meno di 400 mila bambini. Una vera e propria emergenza italiana: nessun sistema può tenere con gli attuali indici di fertilità, i peggiori di Europa. Per questo nella legge di bilancio abbiamo stanziato 1,5 miliardi di euro a sostegno di una maggiorazione dell'assegno unico universale per i figli, del rafforzamento del congedo parentale e per l'abbattimento dell'Iva sui beni per l'infanzia. La Nadef non perde di vista le famiglie, soprattutto le più numerose, perché fare figli deve essere una libera scelta e non può essere frenata da fattori di carattere economico". Lo afferma la deputata della Lega, Rebecca Frassini, relatrice della Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef) alla Camera. (Rin)