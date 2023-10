Trasporti: sindacati, approvata piattaforma per rinnovo contratto nazionale logistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvata oggi dall'attivo delle delegate e dei delegati la piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale logistica, trasporto merci e spedizione. A riferirlo in una nota unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, esprimendo "soddisfazione per il coinvolgimento e la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori del settore nel migliaio di assemblee che si sono tenute su tutto il territorio nazionale per la discussione della piattaforma con una percentuale favorevole di circa il 97 per cento dei votanti". "Le lavoratrici e i lavoratori di questo settore - sostengono le tre organizzazioni sindacali - sentono la necessità di un adeguamento economico dei propri salari, fortemente erosi negli ultimi anni e di un miglioramento della propria vita sociale a partire da una migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro. I dati di partecipazione e di consenso espressi nelle assemblee ci consegnano un settore che ha tutta la capacità e la volontà di sostenere con le modalità necessarie il confronto con le controparti datoriali per giungere alla sottoscrizione del Ccnl che dovrà dare le giuste risposte alle attese dei lavoratori e delle lavoratrici impegnati nel comparto". (Com)