Medio Oriente: Austin, nostro compito sostenere forze difesa Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- In merito “all’invasione della Striscia di Gaza, sarà Israele a decidere la propria strategia”. Lo ha detto il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, nel corso di una conferenza stampa a margine della riunione ministeriale della Nato a Bruxelles. "Lascerò che Israele parli dei suoi piani e delle sue operazioni, e non valuterò le cose in un modo o nell'altro. Credo che il mio compito e quello della nostra leadership sia di fornire sostegno alle forze di difesa israeliane, di concentrarsi su ciò di cui hanno bisogno, su ciò che chiedono, e di farlo arrivare il più rapidamente possibile", ha detto Austin. "Abbiamo stabilito contatti con le forze di difesa israeliane. Ho parlato con il ministro della Difesa quasi ogni giorno da quando è iniziata la crisi e riteniamo di avere una buona percezione di ciò di cui hanno bisogno", ha aggiunto il segretario alla Difesa statunitense. "Ma per quanto riguarda i loro piani dettagliati, ciò che faranno e ciò che non faranno, mi rimetto a loro. Penso che si tratti di un loro sforzo e che siano ancora in fase di pianificazione e valutazione", ha concluso Austin. (Beb)