Expo 2030: Rocca, progetto Roma pensato per persone ma guarda a innovazione

- Expo 2030 a Roma "è pensato per le persone, incorporando al suo interno i semi del cambiamento culturale e della crescita condivisa attraverso migliaia di borse di studio e iniziative innovative. Il futuro è illuminato dal Knowledge Park, un polo dell'innovazione progettato per promuovere nuove collaborazioni tra l'Italia e tutti i paesi partecipanti". Lo ha affermato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in un videomessaggio in occasione dell'evento "People and territories" a Parigi. "In conclusione, mentre avanziamo collettivamente verso un futuro in cui le nostre ambizioni integrate guidano il progresso, l'inclusione e lo sviluppo innovativo, Expo 2030 emerge non solo come un singolo evento, ma come un simbolo duraturo di cooperazione globale, prosperità condivisa e un destino comune sulla scena internazionale. È con questo spirito di unità che possiamo celebrare qui nella Città Eterna e nella mia meravigliosa regione”, conclude.(Rer)