Expo 2030: Gualtieri, farlo a Roma per i Paesi sarà come avere spot in prima serata al Super bowl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Per i Paesi partecipanti, l'Expo 2030 a Roma sarà "come avere uno spot in prima serata al Super bowl" anziché "uno alle tre del mattino sulla Tv via cavo". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione del suo intervento a Parigi per l'evento a sostegno della candidatura di Roma dal titolo "People and territories". "Roma ha una tradizione orgogliosa nell'ospitare grandi eventi e celebrazioni di ogni tipo - ha detto Gualtieri - e abbiamo le infrastrutture e l'industria dell'ospitalità è già pronta. Accogliamo 20 milioni di visitatori all'anno. Nel 2030 si prevede che l'esposizione universale riceverà altri 30 milioni di visitatori. Pensateci. Se le esposizioni sono anche un mezzo per promuovere il proprio Paese dal punto di vista culturale e turistico, non c'è davvero paragone tra il palcoscenico che offriamo e la concorrenza. È come avere uno spot in prima serata al Super Bowl rispetto a uno alle tre del mattino sulla Tv via cavo". (Rer)