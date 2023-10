Medio Oriente: Hezbollah, nessun drone è stato lanciato da Libano verso Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito sciita libanese filo-iraniano Hezbollah ha smentito la notizia secondo cui una serie di droni provenienti dal Libano avrebbe colpito diverse aree nel nord di Israele. Lo ha riferito il corrispondente dell'emittente televisiva “Al Manar”, filo-iraniana e vicina a Hezbollah, aggiungendo: "E' possibile che siano penetrati dalle Alture del Golan, in Siria, ma non possiamo confermare da qui". In precedenza, i media israeliani avevano riferito che alcuni droni provenienti dal Libano erano stati lanciati verso il nord di Israele. (Lib)