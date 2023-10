Energia: Enea presenta con Enel Green Power primo impianto algovoltaico in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enea, in collaborazione con Enel Green Power, ha realizzato il primo impianto algovoltaico in Italia, in grado di abbinare energia elettrica da fotovoltaico con la produzione di microalghe per uso alimentare, cosmetico e farmaceutico. L’impianto algovoltaico, appena completato presso il Centro ricerche Enea di Portici (Napoli) nell’ambito di un accordo tra Enea ed Enel Green Power, consente – riferisce una nota – una produzione annua di circa 30 chilogrammi di alghe essiccate a fronte di una superficie dei moduli di 40 metri quadrati e una potenza di 7 kWp (kilowatt picco). L’impianto algovoltaico di Portici permette di coltivare microalghe a elevato valore commerciale - da 100 a 600 eruo al kg per uso farmaceutico o cosmetico - grazie a un sistema di coltura completamente automatizzato e integrato con l’impianto fotovoltaico. (Rin)