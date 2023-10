Senato: Scalfarotto (Iv), da M5s e Maiorino furia populista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Preda di una furia populista che anni di governo e sottogoverno hanno dimostrato essere soltanto pura maniera e finzione, il M5s con la Senatrice Maiorino attacca il senatore Enrico Borghi, dandogli della 'stampella del governo', perché avrebbe osato criticare in aula il taglio del numero dei parlamentari. Posto che sarebbe bastato ascoltare le parole di Borghi per sentire che il nostro capogruppo non ha espresso alcun giudizio di merito sulla materia, alla senatrice Maiorino vorrei dire che quella dissennata riforma costituzionale è stata la dimostrazione più lampante dell'insipienza legislativa, e non solo, del suo Movimento. Il numero dei parlamentari è una pura convenzione e per definizione quindi non è un problema". Lo afferma, in una nota, il senatore di Italia viva, Ivan Scalfarotto. "Il tema è aver fatto una riforma, come quella pensata dall'allora ministro Fraccaro, che non affrontava nessuno dei molteplici problemi che sono suo tavolo da anni e che si limitava a un taglio orizzontale dei numeri buono soltanto a fare purissima propaganda. Nessuna stampella per nessuno, dunque: solo il rilievo da parte di Borghi di un parlamento in affanno, come del resto anche Maiorino ha sottolineato. Se la collega Cinque stelle - conclude Scalfarotto - si è sentita chiamata in causa è probabilmente perché, da parlamentare di indubbie capacità quale certamente è, sa che quella riforma costituzionale non ha portato nessun miglioramento né particolari risparmi di spesa. Nella più ottimistica delle ipotesi, insomma, non è servita a nulla". (Com)