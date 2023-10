Piemonte: Frejus, Italia chiede di anticipare riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si potrebbe intervenire sulla messa in sicurezza della frana prima dell'inverno velocizzando i tempi. Ne è convinto Paolo Foietta, presidente della commissione intergovernativa Torino-Lione commentando i lavori per la riapertura della ferrovia del Frejus. L'Italia sta tentando un pressing sulla Francia per far sì che la riapertura ai treni avvenga in primavera a differenza delle ultime informazioni arrivate dal versante Francese. (Rpi)