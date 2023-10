Expo 2030: Gualtieri, Paesi Bureau tengano conto di valore rispetto diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- La candidatura di Roma e dell'Italia per Expo 2030 "si fonda sulla convinzione che, nel momento in cui ci sforziamo di trovare soluzioni a sfide epocali come il cambiamento climatico, i conflitti e le disuguaglianze, è essenziale ricordare e fare sempre riferimento ai principi e ai valori della democrazia, dei diritti umani, della tolleranza e dell'inclusione" ed "Expo 2030 dovrebbe anche essere una celebrazione dei valori del Bie. Mentre valutate quale sia la città migliore per ospitare l'esposizione, vi chiedo di considerare attentamente quale candidato incarni e preservi meglio quei valori che, come membri del Bie e come esseri umani, ci sono cari". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo al forum a Palais Brongniart a Parigi per l'evento "People and territories" a sostegno della candidatura della Capitale. "Il nostro progetto - ha aggiunto Gualtieri - ha questi valori al centro: inclusione è una delle nostre parole chiave. Significa che la nostra Esposizione non solo accetterà, ma celebrerà anche la diversità. Perché sarà davvero universale. Tutti saranno sinceramente e realmente benvenuti, indipendentemente dal loro sesso, da come si vestono, da cosa mangiano e bevono, dalla loro religione e dalle loro convinzioni". (segue) (Rer)