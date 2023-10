Expo 2030: Gualtieri, Paesi Bureau tengano conto di valore rispetto diritti umani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco poi ha ricordato: "L'anno 2030 segnerà una tappa fondamentale nella ricerca di un mondo migliore da parte dell'umanità. Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite saranno in scadenza. Il 2030 sarà un momento di bilancio e di riflessione. La sostenibilità e il rapporto tra Popoli e Territori saranno temi ancora più urgenti e preoccupanti di oggi. Crediamo che l'Expo 2030 rappresenti un'opportunità unica per tutti noi di affrontare insieme questi temi, così cruciali per il futuro dei nostri figli e nipoti". In conclusione Gualtieri ha sottolineato: "Sono certo che, in quanto membri impegnati del Bie, valuterete attentamente i meriti di ogni singola candidatura, i suoi punti di forza e di debolezza, i valori che incarna e promuove; ed esprimerete il vostro prezioso voto di conseguenza". (Rer)