Giustizia: Nevi-Pittalis (FI), separazione carriere tassello importante per seria riforma

21 luglio 2021

- "L'iniziativa promossa dalla fondazione Luigi Einaudi 2è senz'altro da sostenere anche perché è in linea con la proposta di legge di modifica costituzionale depositato da Forza Italia e che è già in esame in commissione Affari costituzionali. La separazione delle carriere tra pm e giudici è una delle battaglie storiche di Forza Italia e del suo presidente Silvio Berlusconi, rappresenta un tassello importante per una seria riforma della giustizia". Lo dichiarano, in una nota, il vicepresidente vicario alla Camera e portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi, ed il deputato Pietro Pittalis, vicepresidente della commissione Giustizia di Montecitorio. (Com)