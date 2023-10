Egitto-Italia: Al Sisi riceve Tajani al Cairo, focus su Gaza e relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attuale situazione in Medio Oriente, dove proseguono gli scontri tra il movimento palestinese Hamas e le forze israeliane, e il rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Italia ed Egitto sono stati al centro dell’incontro avvenuto oggi al Cairo tra il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Lo ha riferito un comunicato della presidenza egiziana, secondo il quale l’incontro ha testimoniato la conferma della reciproca aspirazione a sostenere “l’illustre partenariato tra i due paesi amici e a continuare lo sviluppo positivo e il forte slancio per la cooperazione bilaterale, alla luce delle relazioni storiche tra Egitto e Italia e dei profondi legami culturali tra i due popoli”. Al centro del colloquio, sono state discusse le modalità per rafforzare la cooperazione economica e aumentare gli scambi commerciali tra i due paesi ed è stata sottolineata l’importanza di rafforzare la cooperazione a sostegno della produzione alimentare e industriale congiunta, nonché di sfruttare le opportunità disponibili nel campo dell’energia e delle fonti rinnovabili. (segue) (Cae)