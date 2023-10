Egitto-Italia: Al Sisi riceve Tajani al Cairo, focus su Gaza e relazioni bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la situazione internazionale e regionale, l'incontro ha toccato gli sviluppi attuali a livello israelo-palestinese, dove si è convenuto “sull'estrema gravità della situazione e sull'importanza di lavorare per fermare l'escalation e raggiungere la calma tra le due parti”. “Una pace giusta e globale, basata sulla soluzione dei due Stati, rappresenta una necessità assoluta per la stabilità della regione”, ha spiegato la presidenza egiziana, evidenziando che il Paese “sta compiendo intensi sforzi per contenere la situazione ed evitare un’escalation per fermare lo spargimento di sangue, proteggere i civili ed evitare che vengano presi di mira, nonché prevenire il deterioramento delle condizioni umanitarie del popolo palestinese”. Al Sisi ha messo in guardia sulle pericolose conseguenze umanitarie e sull’importanza del ruolo europeo e internazionale nel sostenere un allentamento delle tensioni. Da parte sua, Tajani ha sottolineato la fiducia dell’Italia nell’importante ruolo svolto dall’Egitto in questo senso. (Cae)