Sicurezza: Colucci (M5s), situazione peggiora, governo grande assente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che serve "per la sicurezza nel nostro Paese è ben diverso da quello che dice e fa il governo Meloni. Nel 2023, dopo dieci anni, si è interrotto il progressivo calo della criminalità predatoria: furti, rapine e estorsioni si impennano, soprattutto nei contesti urbani densamente popolati. Il governo ha disposto la creazione di un numero indefinito di Cpr in tutto il territorio nazionale, dove detenere i migranti fino a 18 mesi, con la facoltà di raddoppiarne le presenze rispetto alla capienza, ma le assunzioni straordinarie di agenti delle forze di polizia sono previste solo a decorrere dal settembre 2025. Come si potrà garantire la convivenza civile dentro e fuori dai Centri, se non prevedete il potenziamento degli organici almeno per altri due anni? Il risultato sarà più confusione, meno sicurezza e meno rispetto dei diritti umani". Lo ha detto il deputato Alfonso Colucci, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera, rivolgendosi al sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni. "Bisogna adeguare - ha aggiunto il parlamentare - i presìdi di sicurezza alle necessità delle aree più a rischio, si pensi ad esempio al caso di Caivano dove non è prevista dal governo la realizzazione di un commissariato di Polizia, nonostante la nota situazione di altissima concentrazione criminale. Occorre un forte potenziamento degli organici delle Forze di Polizia e dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio. Bisogna, infine, aumentare i loro stipendi, in coerenza con le lodi che sempre vengono loro rivolte. Invece, sulla sicurezza il governo è il grande assente".(Rin)