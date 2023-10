Nadef: Lupi, bene risorse su conciliazione lavoro-famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo approvato la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef) con convinzione e, come tutta la maggioranza, con grande serietà, in un contesto economico difficile. Nonostante questo, siamo riusciti a mantenere fede agli impegni, a rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale, a prevedere interventi per famiglie e imprese e, siamo molto soddisfatti di aver inserito norme per la conciliazione tra lavoro e famiglia, elemento essenziale per rendere la nostra economia ed il mercato del lavoro più moderni, solidali e dinamici”. Lo afferma il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi. (Rin)