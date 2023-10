© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, "ci siamo confrontati sull’evoluzione dello scenario mediorientale dopo gli attacchi di Hamas". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su X (ex Twitter). "Siamo impegnati con l’Egitto per la de-escalation e per evitare l’allargamento del conflitto alla regione. L'Egitto è un paese cruciale per la stabilità", ha aggiunto Tajani. (Res)